Workday Aktie: Analysten sehen Kurspotenzial von 223,21 EUR

Am gestrigen Tag notierte die Workday Aktie an der Börse mit einem Minus von -0,94%. Die Kursentwicklung der letzten fünf Handelstage war allerdings positiv und belief sich auf +0,58%. Der Markt wirkt also aktuell neutral.

Das mittelfristige Kursziel für die Workday Aktie liegt bei 223,21 EUR. Dies entspricht einer Ertragschance von -4,18% vom gegenwärtigen Kurs aus betrachtet. Allerdings sind nicht alle Bankanalysten dieser Meinung.

17 Experten empfehlen den Kauf der Aktie, während weitere 12 eine positive Einstellung haben und das Rating “Kauf” vergeben. Eine neutrale Bewertung erhalten die Workday Anteile hingegen von elf Experten. Nur ein Experte rät zum Verkauf der Papiere.

Somit sehen insgesamt über +70% Prozent aller Bankanalysten noch immer Chancen für Investoren in diesem Wertpapier. Das bewährte Guru-Rating hat...