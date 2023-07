Workbase: Die Kunst der digitalen Einarbeitung in einer agilen Arbeitswelt

Düsseldorf (ots) -Workbase bietet eine einfache und flexibel, auf das jeweilige Unternehmen angepasste Lösung, um neue Mitarbeiter anzulernen und die Produktivität der Belegschaft zu erhöhen. Wie die digitale Einarbeitung in einer agilen Arbeitswelt gelingt, erfahren Sie im Folgenden.Der Fachkräftemangel ist längst kein Geheimnis mehr und hat zahlreiche Branchen fest im Griff. Umso wichtiger ist es, das bestehende Personal in Unternehmen effizient einzusetzen, um Aufträge fristgerecht und qualitativ abzuarbeiten. Ein besonderes Problem dabei kommt der Einarbeitung neuer Mitarbeiter zu. Schließlich müssen diese aufwendig von ihren Kollegen mit allen Arbeitsabläufen und Prozessen vertraut gemacht werden. In der Folge wird bestehendes Personal von seinen eigentlichen Aufgaben abgezogen und für die Einarbeitung abgestellt. An dieser Stelle schafft Workbase nun Abhilfe: Die digitale Plattform bietet eine einfache und flexible Lösung, die es neuen Angestellten in kürzester Zeit ermöglicht, sich in Eigenregie einzuarbeiten. Die heutige agile Arbeitswelt erfordert von den Mitarbeitern, komplexe Themen zu verstehen und umzusetzen. Die "Kunst" der digitalen Einarbeitung besteht darin, neuen Fachkräften in kürzester Zeit Fähigkeiten mehrerer Bereiche zu vermitteln - und genau das ist die Aufgabe von Workbase. Verschiedene Strategien helfen dabei, diese Aufgabe in einer agilen Umgebung effizient zu gestalten. Durch spezifische Tests und Simulationen kann überprüft werden, ob die Lehrinhalte verstanden wurden. Welche Schritte und Strategien die Einarbeitung und die Ausbildung des Personals effizienter machen, erfahren Sie im Folgenden.1. Interaktiver LernangeboteDigitale Plattformen eignen sich hervorragend, um interaktive Lernmöglichkeiten zu schaffen. Dabei gibt es unterschiedliche Formen, Wissen zu vermitteln. Hierzu zählen Lernvideos, Simulationen und interaktive Lernproben. Die neuen Mitarbeiter finden alle nötigen Inhalte, um auch später ihre täglichen Aufgaben zu erfüllen. Durch das Lernangebot zieht sich idealerweise ein roter Faden, der ein schnelles und systematisches Lernen ermöglicht.2. Förderung von selbstgesteuertem LernenDie neuen Fachkräfte machen sich selbstständig mit den im Unternehmen existierenden Prozessen vertraut und stehen schnell für den Arbeitsprozess zur Verfügung. In einer agilen Arbeitswelt müssen die Mitarbeiter aber nicht nur während der Einarbeitung viel lernen. Neue oder angepasste Prozesse erfordern das Erlernen neuer Fähigkeiten. Über die digitalen Lernplattformen können entsprechende Materialien und Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Sie ermöglichen die selbstständige Weiterbildung, die jedes Teammitglied in seinem eigenen Tempo absolvieren kann.3. Kontinuierliches FeedbackFür den Erfolg ist zudem stetiges Feedback erforderlich. Ein intelligentes Prüfungssystem misst dafür den Lernerfolg. Wissensfragen, Simulationen und weitere Methoden der Leistungsabfrage zeigen, ob der neue Kollege die Inhalte verstanden hat. Hier erkennt der Teamleiter, ob die Fortschritte einen Einsatz im regulären Arbeitsprozess ermöglichen. Genauso wichtig ist die Frage, wie sich Mitarbeiter während des Einarbeitungsprozesses fühlen. Mit digitalen Tools kann Feedback über die persönliche Stimmung gesammelt werden. Hierzu eignen sich beispielsweise regelmäßige Umfragen, die für die weitere Einarbeitung oder bei den nächsten Neueinstellungen zu Verbesserungen genutzt werden können.4. Die Förderung der digitalen InteraktionFür einen reibungslosen Arbeitsprozess ist kollegiales Miteinander entscheidend. Deshalb kann die Einarbeitung nicht nur aus der Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten bestehen. Weitere Aufgaben sind die Integration in die Unternehmenskultur und der Aufbau von sozialen Beziehungen. Digitale Kommunikationstools fördern die Interaktion unter den Kollegen und die Arbeit im Team.5. Regelmäßige Updates und VerbesserungenEin Wesenszug der agilen Arbeitswelt sind die regelmäßigen Veränderungen in den Prozessen. Für die digitale Einarbeitung ist es deshalb unerlässlich, die Schulungsinhalte regelmäßig zu überarbeiten, um sie auf einem aktuellen Stand zu halten. Verbesserungen tragen zudem dazu bei, das Material auf sich ändernde Bedürfnisse von Mitarbeitern und der Organisation abzustimmen.Die Kunst einer effizienten digitalen Einarbeitung besteht letztlich darin, diese Elemente effektiv zu kombinieren. Ziel ist es, eine digitale Mitarbeiterplattform zu schaffen, die umfassende Lerninhalte zur Verfügung stellt, reaktionsschnell ist und eine effektive Nutzung ermöglicht. Sie soll die Mitarbeiter während der ersten Tage und darüber hinaus begleiten und eine agile Kultur im Unternehmen unterstützen. Workbase wurde genau für diesen Zweck entwickelt. Die Anwendung ist leicht bedienbar und lässt sich komplett an das eigene Firmendesign anpassen.Sie möchten die Einarbeitung Ihrer neuen Mitarbeiter durch die Nutzung digitaler Inhalte effizienter gestalten? Melden Sie sich jetzt bei den Experten von Workbase (https://www.workbase.com/) auf und vereinbaren Sie einen Termin!