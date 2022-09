Workai feiert seine Premiere in den USA während der HR Technology Conference & Expo 2022 in Las Vegas und erweitert seine Employee Experience Platform um eine Mitarbeiter-App und neue Funktionen

BIAŁYSTOK, Polen (ots/PRNewswire) -- Workai nimmt an der branchenführenden HR Technology Conference & Expo 2022 teil, die dieses Jahr vom 13. bis 16. September in Las Vegas, Nevada, stattfindet.- Während der Konferenz wird Workai offiziell eine neue Ergänzung zu seiner Employee Experience Platform vorstellen - Workai Mobile, um Mitarbeiter an vorderster Front zu vernetzen und einzubinden.- Darüber hinaus wächst die Workai-Plattform mit neuen Kommunikationskanälen und -möglichkeiten: Soziales Unternehmensnetzwerk, Teams-App, Aufgaben-Center, Formulare und neue Integrationen.Workai auf der HR Technology Konferenz & Expo 2022Die weltweit größte Messe für HR-Technologien und -Dienstleistungen versammelt jedes Jahr rund 10.000 Menschen: Top-HR-Experten, HR-Praktiker, Journalisten und Multiplikatoren. Aus diesem Grund hat Workai diese Veranstaltung gewählt, um seine bisher größte Markteinführung anzukündigen.Workai startet Employee App zur Einbindung von Mitarbeitern an der FrontWorkai (https://workai.com?utm_source=cision&utm_medium=press_release) ist ein europäisches Startup-Unternehmen, das innovative Lösungen für die Mitarbeitererfahrung anbietet, die interne Kommunikation, Wissensmanagement, soziales Engagement, Arbeitsabläufe und vieles mehr kombinieren. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, fortschrittlicher Analytik und einem Multi-Channel-Ansatz für die interne Kommunikation rationalisiert Workai effektiv Prozesse, schafft produktive Erfahrungen und bindet Mitarbeiter in den größten Unternehmen der Finanz-, Einzelhandels-, Telekommunikations-, Logistik- und Energiebranche ein.Während der Konferenz stellt Workai offiziell Workai Mobile vor - eine Mitarbeiter-App, die Unternehmen bei der effektiven Kommunikation und Einbindung von Außendienstmitarbeitern unterstützt. Workai Mobile ist eine zentrale App für Mitarbeiter, die Unternehmensinformationen, Nachrichten und Veranstaltungen abrufen können. Verbinden Sie sich mit Ihren Kollegen über das interne soziale Netzwerk (https://workai.com/products/workai-connections/), geben Sie Feedback, suchen Sie nach Menschen und Wissen, entwickeln Sie Fähigkeiten und planen sowie erledigen Sie bevorstehende Arbeit.Mit der Entwicklung der Workai-Plattform haben wir eine neue Softwarekategorie definiert, die Employee Experience Platform (#EXP). Wir freuen uns, auf der weltgrößten HR-Messe unsere neuen Lösungen vorzustellen - darunter eine mobile Anwendung für Mitarbeiter. Unsere Präsenz hier ist mit unserem Eintritt in den US-Markt verbunden, wo wir nach neuen Kunden, Partnern und Investitionen suchen.Łukasz Skłodowski, CEO von WorkaiBereitstellung einer Multi-Channel-Plattform für MitarbeitererfahrungenWorkai-Plattform (https://workai.com/why-workai/?utm_source=cision&utm_medium=press_release) wächst mit neuen Kommunikationskanälen und Funktionen: Soziales Unternehmensnetzwerk, Microsoft Teams App, Aufgaben-Center, Asset-Management, Formulare und Workflows sowie neue Integrationen. Mit seinen Neuerungen will Workai die gesamte Employee Journey optimieren und Unternehmen dabei helfen, ihre Mitarbeiter überall zu erreichen - mit weniger Aufwand und mehr Vertrauen.Pressekontakt:Agnieszka Kafka,agnieszka.kafka@workai.com,+48694311722Original-Content von: Workai, übermittelt durch news aktuell