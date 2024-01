Wordline SA Aktie: Der weitere Knall!

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Worldline -France als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Worldline -France-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 77,61, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 66,95, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ in Bezug auf die Aktie. An fünf Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in Bezug auf das Unternehmen Worldline -France war die Gesprächsstimmung überwiegend negativ. Die Redaktion bewertet die Aktie in diesem Zusammenhang als "Schlecht". Das Anleger-Sentiment wird somit ebenfalls als "Schlecht" eingeschätzt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Worldline -France derzeit als "Schlecht" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 27,79 EUR, während der Kurs der Aktie (13,28 EUR) um -52,21 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 14,47 EUR entspricht einer Abweichung von -8,22 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Wert eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Schlecht".

Bei der Beurteilung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie von Worldline -France wurden sowohl das langfristige Stimmungsbild unter Investoren als auch die Diskussionsintensität im Internet berücksichtigt. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch erfährt die Rate der Stimmungsänderung für Worldline -France eine negative Änderung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit wird der Aktie von Worldline -France bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" vergeben.