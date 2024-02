Wordline SA Aktie: Das sieht interessant aus!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine entscheidende Kennzahl zur Bewertung der Ertragslage eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Derzeit liegt das KGV von Worldline -France bei 56. Im Vergleich dazu beträgt das durchschnittliche KGV in der Branche "IT-Dienstleistungen" 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Worldline -France daher weder über- noch unterbewertet und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Worldline -France nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Daher wird die Aktie als neutrales Investment bewertet und erhält auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung rund um Worldline -France deuten auf eine mittlere Aktivität im Netz hin. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Worldline -France-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 25,36 EUR. Der letzte Schlusskurs von 11,96 EUR weicht davon um -52,84 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einem letzten Schlusskurs von 14,21 EUR und einem Unterschied zum gleitenden Durchschnitt von -15,83 Prozent auf ein "Schlecht"-Rating hin. Insgesamt erhält die Worldline -France-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.