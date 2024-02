Wordline SA Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Anlegerstimmung bezüglich Worldline -France war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab vier positive und fünf negative Tage, während an fünf Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Worldline -France daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Worldline -France-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 70, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 64,83, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Worldline -France.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Worldline -France beträgt 56, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" als neutral eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Worldline -France-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -32,87 Prozent erzielt, was mehr als 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "IT-Dienstleistungen"-Branche von 0 Prozent schneidet Worldline -France mit 32,87 Prozent deutlich schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.