Wordline SA Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird der RSI berechnet. Der RSI der letzten 7 Tage für die Worldline -France-Aktie beträgt aktuell 80, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für die Worldline -France-Aktie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Worldline -France. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit einem Wert von 56,64 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was darauf hindeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint.

Die charttechnische Analyse ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung für die Worldline -France-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, was auf eine negative Entwicklung hindeutet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt einen ähnlichen Trend und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend negative Meinungen zur Aktie von Worldline -France veröffentlicht. Zusätzlich war das Interesse an der Aktie in den letzten Tagen weder positiv noch negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Zusammenfassend ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der technischen und charttechnischen Analyse, während die fundamentale und Anleger-Sentiment-Analyse zu einer "Neutral"-Bewertung führen.