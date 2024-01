Wordline SA Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Aktienkurs von Worldline -France verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,87 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche, die im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent erzielten, bedeutet dies eine Unterperformance von -32,87 Prozent für Worldline -France. Der gesamte "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 0 Prozent im letzten Jahr, wobei Worldline -France um 32,87 Prozent darunter lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird daher ein "Schlecht"-Rating vergeben.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Worldline -France über einen längeren Zeitraum weisen auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht daher einer Einschätzung als "Neutral"-Wert.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Worldline -France bei 14.375 EUR, was +1,73 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, zeigt sich jedoch eine Distanz von -49,58 Prozent zum GD200, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Worldline -France liegt bei 78,64 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 44,23, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt erhält Worldline -France daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.