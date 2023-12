Wordline SA Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Der Aktienkurs von Worldline -France hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -32,87 Prozent verzeichnet, was mehr als 33 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt, die bei 0 Prozent liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Worldline -France beträgt 40,99, was auf eine "Neutrale" Bewertung hinweist. Auch der RSI25 beläuft sich auf 37,32, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Stimmung und Diskussionsstärke für Worldline -France haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den Buzz führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Worldline -France mit 0 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent und wird daher derzeit als "Neutral" eingestuft.

