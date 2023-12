Wordline SA Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Bei Worldline -France liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 40,99 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis beträgt der RSI 37,32, was ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Aktie ergibt.

Die Stimmung gegenüber einer Aktie kann sich auch auf den Aktienkurs auswirken. In Bezug auf Worldline -France wurden auf sozialen Plattformen überwiegend positive Kommentare festgestellt. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Worldline -France-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 29,32 EUR. Der letzte Schlusskurs (15.515 EUR) weicht somit um -47,08 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft wird. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so ergibt sich eine neutrale Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,87 Prozent erzielt, was 32,87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.