Wordline SA Aktie: Was soll man davon noch halten?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Aktuell beträgt das KGV von Worldline-France 56. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie von Worldline-France daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Bei der Stimmung rund um die Aktie von Worldline-France spielen neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Worldline-France wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht und erhielt eine "Gut"-Bewertung aufgrund der starken Aktivität, jedoch eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der negativen Änderung der Stimmungsrate.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ. Positive Themen dominierten an fünf Tagen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger unterhielten sich ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Worldline-France. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" im Anleger-Sentiment. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Schlecht"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.