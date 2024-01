Wordline SA Aktie: Was macht der Markt?

Die technische Analyse der Worldline-France-Aktie zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 15,67 EUR liegt 45,95 Prozent unter dem GD200 (28,99 EUR), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Im Gegensatz dazu zeigt der GD50, der die mittleren Kursentwicklungen der letzten 50 Tage angibt, einen Kurs von 14,85 EUR, was einem Abstand von +5,52 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Signal gilt. Unter Berücksichtigung des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen wird der Aktienkurs insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" hat die Worldline-France-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -32,87 Prozent erzielt, was 32,87 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 0 Prozent, wobei Worldline-France aktuell 32,87 Prozent darunter liegt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Dividendenrendite der Aktie liegt bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Worldline-France-Aktie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine neutrale Stimmung. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung deuten auf eine mittlere Aktivität hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Worldline-France-Aktie in Bezug auf die technische Analyse, die Branchenvergleiche, die Dividende und das Sentiment eine neutrale Bewertung.