Wordline SA Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Worldline -Frankreich wird laut technischer Analyse derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 23,69 EUR, während der Aktienkurs bei 12,245 EUR um -48,31 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 13,4 EUR entspricht einer Abweichung von -8,62 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Auf fundamentalen Kriterien basierend erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 56,64 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis an, dass die Worldline -France derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt wird die Worldline -France auf Basis der technischen Analyse, Anleger-Stimmung, fundamentalen Kriterien und dem Relative Strength Index als "Neutral" bewertet.