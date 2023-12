Wordline SA Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Stimmung der Anleger rund um die Aktie von Worldline - France bleibt neutral, wie aus jüngsten Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es keine signifikanten Trends in der Kommunikation, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen von Anlegern thematisiert. Basierend auf dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung gemäß dem Anleger-Sentiment-Barometer.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich der Informationstechnologie weist die Worldline - France-Aktie eine Rendite von -32,87 Prozent auf, was mehr als 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die gesamte IT-Dienstleistungsbranche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0 Prozent, während Worldline - France mit -32,87 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Performance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Worldline - France-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 29,32 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 15,515 EUR liegt, was einer Abweichung von -47,08 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie in punkto charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 15,32 EUR im Vergleich zum letzten Schlusskurs, der nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,27 Prozent) liegt, ergibt sich ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Aktie von Worldline - France mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 56,64 einen ähnlichen Wert wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.