Wordline SA Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Worldline -France hat eine Dividendenrendite von 0 %, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 0 % für IT-Dienstleistungen. Dies führt zu einer neutralen Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer schlechten Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Worldline -France mit 10.625 EUR derzeit -19,63 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen schlechten Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Aktie ebenfalls mit -54,57 Prozent deutlich unter dem GD200, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Hinsichtlich der fundamentalen Kriterien weist die Worldline -France mit einem KGV von 56,64 einen ähnlichen Wert wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf, was zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

