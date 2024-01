Wordline SA Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Worldline -France liegt bei einem Wert von 56, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "IT-Dienstleistungen" (KGV von 0) als durchschnittlich angesehen wird. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Worldline -France weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Worldline -France-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 26,69 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 13,06 EUR weicht somit um -51,07 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (14,5 EUR) weist mit einer Abweichung von -9,93 Prozent ein "Schlecht"-Rating auf. Insgesamt erhält die Worldline -France-Aktie also in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Worldline -France beträgt 50,79 Punkte, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen ein überkauftes Signal, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Worldline -France durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was eine "Gut"-Bewertung zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Es bleibt festzuhalten, dass Worldline -France laut der fundamentalen Analyse weder über- noch unterbewertet ist. Die technische Analyse sowie der Relative Strength Index deuten jedoch auf eine eher negative Entwicklung hin. Die längerfristige Betrachtung der Internetkommunikation zeigt hingegen positive Signale. Investoren sollten daher alle Aspekte sorgfältig abwägen, bevor sie eine Entscheidung treffen.