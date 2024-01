Wordline SA Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Das französische Unternehmen Worldline zeigt sich auf dem aktuellen Markt mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 56,64, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "IT-Dienstleistungen" weist einen Wert von 0 auf. Damit ist die Aktie weder überbewertet noch unterbewertet und erhält eine neutrale Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung rund um die Aktie wird nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch vom langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von Worldline zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Worldline blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit wird der Aktie von Worldline bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" verliehen.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Worldline-Aktie mit 15,67 EUR um 45,95 Prozent entfernt liegt vom GD200 (28,99 EUR). Dies ergibt ein "Schlecht"-Signal. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 14,85 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs ein "Gut"-Signal. Unter dem Strich wird der Kurs der Worldline-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) dient dazu, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für die Worldline-Aktie liegt bei 45,61, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 36,27, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating "Neutral" für die Worldline-Aktie.