Wordline SA Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die französische Firma Worldline schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 0 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt ist. Dieser Ertrag führt zu einer neutralen Einstufung. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Worldline-Aktie zeigt einen Wert von 50, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 67,77 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Worldline.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte die Worldline-Aktie eine Performance von -32,87 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der IT-Dienstleistungsbranche eine Underperformance von -32,87 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Renditewert des "Informationstechnologie"-Sektors liegt Worldline 32,87 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird die Worldline-Aktie aufgrund der Abweichung von -51,57 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von -14,18 Prozent ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.