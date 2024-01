Wordline SA Aktie: Knallt es bald?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Worldline-France ein Neutral-Titel. Der RSI7 beträgt 77,61, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, und der RSI25 liegt bei 66,95, was eine "Neutral"-Einstufung zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Worldline-France derzeit "Schlecht" ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 27,79 EUR, während der Kurs der Aktie bei 13,28 EUR liegt, was einer Abweichung von -52,21 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 14,47 EUR zeigt eine Abweichung von -8,22 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Branchenvergleich liegt die Jahresperformance der Worldline-France-Aktie mit einer Rendite von -32,87 Prozent mehr als 33 Prozent unter dem Durchschnitt der "Informationstechnologie"-Branche und deutlich unter der durchschnittlichen Rendite von 0 Prozent in der "IT-Dienstleistungen"-Branche. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.