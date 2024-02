Wordline SA Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefern. Bei der Bewertung von Worldline -France wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde eine durchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einer schlechten Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine schlechte Einstufung.

Die Stimmung kann neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch einen Einfluss auf Aktienkurse haben. Die Analyse von Worldline -France auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Befunde. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um die Aktie diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Im Branchenvergleich erzielte Worldline -France in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,87 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 0 Prozent performten, was zu einer Unterperformance von -32,87 Prozent führt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Worldline -France als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage ergibt eine "Schlecht"-Empfehlung, ebenso wie der RSI25 für 25 Tage, der ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.