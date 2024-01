Wordline SA Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Worldline-France-Aktie beträgt 31, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 60,42, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Worldline-France also ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") weist die Worldline-France-Aktie eine Rendite von -32,87 Prozent auf, was mehr als 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0 Prozent, wobei die Worldline-France-Aktie mit 32,87 Prozent deutlich darunter liegt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Worldline-France-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 26,82 EUR, während der Kurs der Aktie (13,78 EUR) um -48,62 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 14,52 EUR führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte bei Worldline-France eine positive Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild hat sich positiv entwickelt, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält die Worldline-France-Aktie daher in dieser Stufe ein "Gut"-Rating.