Wordline SA Aktie: Jetzt aber!

In den letzten Tagen war die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken hauptsächlich positiv. Die Diskussion war an acht Tagen von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Worldline - France gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet. Allerdings ergaben statistische Auswertungen aufgrund großer historischer Datenmengen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Konkret gab es 3 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Worldline - France-Aktie beträgt aktuell 21,12 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs (11,185 EUR) liegt (-47,04 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Worldline - France somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 11,69 EUR, was zu einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (-4,32 Prozent) führt. Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigen Basis ein "Neutral"-Rating für die Aktie ergibt. In Summe wird Worldline - France auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ebenfalls ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Worldline - France-Aktie beträgt aktuell 22, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist, und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 53,99, was bedeutet, dass Worldline - France weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Worldline - France damit ein "Gut"-Rating.

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Worldline - France in den letzten Monaten eine übliche Aktivität im Netz gezeigt. Daher erhält Worldline - France für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Damit ist Worldline - France insgesamt ein "Gut"-Wert.