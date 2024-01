Wordline SA Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Worldline - France wird derzeit mit einem Kurs von 14,375 EUR gehandelt, was +1,73 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -49,58 Prozent beträgt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Worldline - France bei einem Wert von 56. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (KGV von 0) liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Worldline - France liegt momentan bei 78,64 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 44,23, was bedeutet, dass die Aktie hier weder über- noch -verkauft ist. Somit wird das Wertpapier insgesamt als "Neutral" eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist die Anleger-Stimmung bei Worldline - France insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen wurden vor allem positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu der Einschätzung "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.