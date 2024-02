Wordline SA Aktie: Immer langsam!

Die Stimmung unter Anlegern bezüglich der Aktie von Worldline -France war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An vier Tagen dominierten jedoch positive Themen die Diskussionen. In den letzten ein bis zwei Tagen war die negative Stimmung wieder vorherrschend. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung gegeben, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Hinsichtlich der Dividende weist Worldline -France im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 0 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Worldline -France zeigt eine durchschnittliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung eher negativ war. Somit wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Worldline -France-Aktie weist einen Wert von 50 auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (67,77) zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Worldline -France.