Wordline SA Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Aktienkurs von Worldline -France verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,87 Prozent. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -32,87 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche, die im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent erzielten. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0 Prozent verzeichnete, lag Worldline -France um 32,87 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Worldline -France diskutiert. An 12 Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Worldline -France liegt mit einem Wert von 56,64 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "IT-Dienstleistungen". Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In technischer Hinsicht betrachtet der Relative Strength-Index (RSI) die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI-Wert für Worldline -France beträgt aktuell 43,18, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 39, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die RSI.