Wordline SA Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die Dividendenrendite von Worldline - France beträgt derzeit 0 %, was nur minimal unter dem Branchendurchschnitt von 0 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 56,64, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Aufgrund dieses Wertes erhält die Aktie eine Bewertung von "Neutral" auf Grundlage fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Worldline - France-Aktie liegt bei 80, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis hingegen zeigt mit einem Wert von 55,53 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dadurch wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Worldline - France.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.