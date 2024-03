Wordline SA Aktie: Einfach nur noch schlecht!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Worldline -France in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung. Unsere Redaktion hat außerdem 2 negative Signale herausgefiltert und bewertet die Anlage daher als "Schlecht". Die Messung der Anleger-Stimmung führt zu einer insgesamt neutralen Einstufung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat die Aktie von Worldline -France ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 56,64, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine neutrale Bewertung.

Die Dividendenrendite von Worldline -France liegt aktuell bei 0 Prozent, leicht unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie ebenfalls neutral eingestuft. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Worldline -France liegt bei 42,47 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 61,11, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie für beide RSI-Werte eine neutrale Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Worldline -France basierend auf Anlegerstimmung, fundamentalen Kriterien und dem Relative Strength Index.