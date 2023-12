Woori Financial Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf die Aktie von Woori ist laut Diskussionen in Foren und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. Dies basiert auf Auswertungen von Meinungen und Äußerungen aus den letzten beiden Wochen, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In den Diskussionen der letzten Tage standen hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führte.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Woori-Aktie derzeit mit einem Wert von 4 als überverkauft gilt. Somit wird dieses Signal als "Gut" eingestuft. Bei einer Erweiterung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 35, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Gut".

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich der Wert der Woori-Aktie derzeit auf 11996,25 KRW, während der aktuelle Kurs bei 13040 KRW liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +8,7 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 12550 KRW, was zu einer Einstufung als "Neutral" mit einem Abstand von +3,9 Prozent führt. Insgesamt ergibt sich somit die Gesamtnote "Gut".

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz spielt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In diesem Bereich hat die Woori-Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Woori somit ein Gesamtwert von "Gut".