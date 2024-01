Woori Financial Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die technische Analyse der Woori-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +3,42 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von -1,59 Prozent ein neutrales Rating. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Woori. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie lässt darauf schließen, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Woori, sowohl in Bezug auf die Diskussionen als auch auf die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Woori daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Woori-Aktie zeigt mit einem Wert von 64,15 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einem Wert von 58,33 für einen Zeitraum von 25 Tagen eine neutrale Einstufung. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Sentiment und der Relative Strength-Index eine neutrale Bewertung für die Woori-Aktie.