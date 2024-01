Woori Financial Aktie: Jetzt geht’s los!

Die technische Analyse der Woori-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 12121,35 KRW liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs bei 12470 KRW liegt, was einem Abstand von +2,88 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 12739,4 KRW, was einer Differenz von -2,11 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sieben Tagen positiver Diskussion und vier Tagen negativer Kommunikation. In den letzten Tagen war jedoch ein verstärktes Interesse an negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen Woori zu beobachten, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

In den letzten Wochen wurden vermehrt negative Kommentare über Woori in den sozialen Medien verzeichnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie war jedoch im normalen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Woori-Aktie kurzfristig als "überkauft" eingestuft wird, während sie auf längerfristiger Basis weder "überkauft" noch "überverkauft" ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse.