Woolworths -South Africa Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Dividendenrendite von Woolworths - Südafrika liegt derzeit bei 4,98 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,06 Prozent. Die geringe Differenz von 0,93 Prozent führt jedoch zu einer neutralen Bewertung durch die Redaktion. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Woolworths - Südafrika 13. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" im Durchschnitt ein KGV von 28. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher derzeit unterbewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung durch die Redaktion führt.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Aktie von Woolworths - Südafrika sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis im neutralen Bereich befindet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt (3,42 EUR) als auch der 50-Tage-Durchschnitt (3,36 EUR) weisen nur geringfügige Abweichungen vom aktuellen Schlusskurs (3,28 EUR) auf, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Woolworths - Südafrika. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem neutralen Gesamtergebnis in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.