Woolworths -South Africa Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die technische Analyse zeigt, dass Woolworths - South Africa derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 3,42 EUR, während der aktuelle Aktienkurs bei 3,3 EUR liegt, was einer Abweichung von -3,51 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 3,35 EUR, was einer Abweichung von -1,49 Prozent entspricht, und somit auch als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Mit einer Dividendenrendite von 5,21 Prozent liegt Woolworths - South Africa 1,26 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent in der Branche "Multiline-Einzelhandel". Aufgrund dieser Daten wird die Aktie als ein lukratives Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine Bewertung von "Gut".