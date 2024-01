Woolworths -South Africa Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Woolworths-Südafrika liegt unter dem Branchendurchschnitt, was die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheinen lässt. Mit einem KGV-Wert von 13,44 ist sie 56 Prozent niedriger als der durchschnittliche Wert von 30 in der Vergleichsbranche "Multiline-Einzelhandel". Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie als günstig eingestuft werden kann und auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Woolworths-Südafrika eine Dividendenrendite von 4,98 % auf, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,9 %. Dies bedeutet, dass die Ausschüttung im Vergleich höher ist, mit einer Differenz von 1,08 Prozentpunkten und daher auch hier eine "Gut"-Einstufung erhält.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Woolworths-Südafrika eingestellt waren. Sowohl die Diskussionen als auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Woolworths-Südafrika-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI-Wert der letzten 7 Tage beträgt 66, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 43,75 liegt. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die RSIs.

Insgesamt kann zusammengefasst werden, dass Woolworths-Südafrika aufgrund des niedrigen KGVs und der höheren Dividendenrendite als günstig eingestuft werden kann, während die Anlegerstimmung und die RSIs eine neutrale Bewertung erhalten.