Woolworths -South Africa Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

In den letzten Wochen wurde bei Woolworths-South Africa keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies bedeutet, dass keine auffälligen positiven oder negativen Tendenzen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Dies spiegelt sich auch in den Themen wider, die in Bezug auf Woolworths-South Africa angesprochen wurden. Aufgrund dieser negativen Stimmung wird auch die Einstufung auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Woolworths-South Africa derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 3,41 EUR, während der Kurs der Aktie (3,52 EUR) um +3,23 Prozent darüber liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 3,38 EUR führt zu einer Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt Woolworths-South Africa mit einer Ausschüttungsquote von 4,98 % nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,02 %. Dadurch ergibt sich eine Einstufung als "Neutral".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung in den sozialen Medien sowie die technische Analyse und die Dividendenentwicklung alle zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" für Woolworths-South Africa führen.