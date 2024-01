Woolworths -South Africa Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Woolworths - South Africa wird derzeit als "Schlecht" bewertet, da in den sozialen Medien hauptsächlich negative Meinungen geäußert werden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in letzter Zeit vor allem mit den negativen Themen rund um das Unternehmen befasst. Dies hat insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung geführt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Kommunikation im Netz eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Woolworths - South Africa ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,44 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund des niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Woolworths - South Africa liegt bei 52,63, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt wird die Aktie von Woolworths - South Africa in Bezug auf das Anleger-Sentiment, den Buzz, fundamentale Kriterien und den Relative Strength Index als "Neutral" oder "Gut" bewertet.