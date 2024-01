Woolworths -South Africa Aktie: Jetzt geht’s los!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Woolworths -South Africa beträgt das aktuelle KGV 13. Im Vergleich haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" im Durchschnitt ein KGV von 31. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Woolworths -South Africa damit Stand heute unterbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich Woolworths -South Africa auch über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Woolworths -South Africa in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem Niveau von 55,56 führt der RSI der Woolworths -South Africa zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 48,1 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Neutral".

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Woolworths -South Africa beträgt bezogen auf das Kursniveau 4,98 Prozent und liegt mit 1,59 Prozent über dem Mittelwert (3,39) für diese Aktie. Woolworths -South Africa bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Gut"-Bewertung.