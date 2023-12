Woolworths -South Africa Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Aktienanalyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf betrachtet. Für die Woolworths-South Africa-Aktie wird der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen auf 37,04 festgesetzt, was auf Neutralität hindeutet. Auch bei Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein neutraler Wert von 46. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einstufung für die RSI.

Eine weitere Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in der Stimmungslage der Anleger keine bedeutende Tendenz gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität zeigt keine signifikante Veränderung, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Woolworths-South Africa-Aktie erhält daher ein neutrales Rating in Bezug auf das Sentiment und Buzz.

In Bezug auf Dividenden schüttet Woolworths-South Africa nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer neutralen Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers neutral ist, sowohl auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage als auch auf Basis der letzten 50 Handelstage. Somit erhält die Woolworths-South Africa-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein neutrales Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Woolworths-South Africa-Aktie in verschiedenen Bereichen der technischen Analyse und des Anlegerverhaltens.