Woolworths Holdings Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies zeigt an, dass überkaufte Titel kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen könnten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse des RSI ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Woolworths - South Africa heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 60 Punkten, was darauf hinweist, dass Woolworths - South Africa weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,54 und zeigt ebenfalls, dass Woolworths - South Africa auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch das Wertpapier auch für den RSI25 eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt erhält das Woolworths - South Africa-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende hat Woolworths - South Africa eine Dividendenrendite von 4,98 Prozent, was einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 4,06 Prozent darstellt. Die geringe Differenz von 0,93 Prozent zum Durchschnitt führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens. Bei Woolworths - South Africa beträgt das aktuelle KGV 13, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" im Durchschnitt ein KGV von 28 haben. Somit ist Woolworths - South Africa aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in dieser Kategorie.

Abschließend betrachten wir die technische Analyse, bei der trendfolgende Indikatoren anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt auf 200-Tage-Basis für Woolworths - South Africa beträgt 3,42 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlichem Niveau mit einer Abweichung von -4,09 Prozent im Vergleich. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,36 EUR, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt mit einer Abweichung von -2,38 Prozent. Somit erhält die Woolworths - South Africa-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Woolworths - South Africa auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.