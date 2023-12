Woolworths Holdings Aktie: Tut sie es schon wieder?

In den letzten Wochen gab es bei Woolworths -South Africa keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Dies bedeutet, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Woolworths -South Africa daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und den Buzz in den sozialen Medien.

In den sozialen Medien wurden Woolworths -South Africa in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Dies ergab eine Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Hinsichtlich der Dividende wird Woolworths -South Africa mit einer Ausschüttung von 4,98 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Multiline-Einzelhandel (4,02 %) nur leicht höher bewertet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In fundamentalen Aspekten wird die Aktie von Woolworths -South Africa mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,44 auf Basis der heutigen Notierungen als 54 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" bewertet. Dadurch wird eine Unterbewertung signalisiert, was zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Perspektive führt.