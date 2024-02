Woolworths Holdings Aktie: Jetzt ist alles möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Golar LNG":

Bei Woolworths -South Africa gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild. Weder positive noch negative Tendenzen wurden in den sozialen Medien festgestellt, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen eine positive Tendenz, was dazu führt, dass die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Woolworths -South Africa-Aktie mit 3,28 EUR derzeit -2,09 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -4,09 Prozent liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Woolworths -South Africa-Aktie liegt bei 30, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 51,61, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Woolworths -South Africa.