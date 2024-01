Woolworths Holdings Aktie: Grund zur Freude?

Die Dividendenrendite von Woolworths - South Africa beträgt aktuell 4,98 Prozent, was über dem Mittelwert von 3,39 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Woolworths - South Africa ist insgesamt negativ. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen mehrheitlich negative Meinungen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz hat die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung von "Neutral" für die weichen Faktoren.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs in der Nähe des gleitenden Durchschnitts liegt, sowohl für die letzten 200 Handelstage als auch für die letzten 50 Handelstage. Auf dieser Basis wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Woolworths - South Africa-Aktie sowohl für ihre Dividendenpolitik als auch für das Anleger-Sentiment, das Sentiment und den Buzz und die technische Analyse eine Bewertung von "Neutral".