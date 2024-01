Woolworths Holdings Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Woolworths -South Africa wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Aktivität auf mittlerem Niveau liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht ebenfalls einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher für Woolworths -South Africa die Gesamteinstufung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Dies basiert auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral" zu.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Woolworths -South Africa liegt bei 55,56, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 48,1 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die fundamentale Kennzahl des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) für Woolworths -South Africa liegt bei 13, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Multiline-Einzelhandel" unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.