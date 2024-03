Woolworths Holdings Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Woolworths-South Africa-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,44 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs jedoch bei 2,9 EUR, was einem Unterschied von -15,7 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,25 EUR liegt mit einem Unterschied von -10,77 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, weshalb die kurzfristige Basis ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Auf fundamentaler Ebene zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Woolworths-South Africa-Aktie mit einem Wert von 12,76 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser beträgt aktuell 59 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Multiline-Einzelhandel" von 31. Aufgrund des niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die vergangenen Äußerungen und Meinungen zeigen, dass vor allem positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Woolworths-South Africa im Vergleich zur Branche "Multiline-Einzelhandel" eine Dividendenrendite von 5,21 % aus, was 1,2 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Diese höhere Rendite führt ebenfalls zu einer Einstufung von "Gut".