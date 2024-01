Woolworths Holdings Aktie: Alles völlig egal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Woolworths-South Africa-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 61, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI-Wert (42,62) weder überkauft noch überverkauft, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Woolworths-South Africa basierend auf dem RSI.

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,44 auf, was unter dem Branchendurchschnitt (57 Prozent) liegt. Die Branche "Multiline-Einzelhandel" hat im Vergleich einen Wert von 31,44, wodurch die Aktie als unterbewertet betrachtet wird und eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis erhält.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine Dividendenrendite von 4,98 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt ("Multiline-Einzelhandel") von 3,85 %. Mit einer Differenz von 1,13 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie soziale Medien beeinflusst werden. Die Analyse von Woolworths-South Africa auf sozialen Plattformen ergab überwiegend negative Kommentare und Befunde. In den vergangenen zwei Tagen wurden vor allem negative Themen rund um Woolworths-South Africa aufgegriffen, wodurch die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Einstufung erhält.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Woolworths-South Africa basierend auf dem RSI, fundamentaler Bewertung und Anlegerstimmung.