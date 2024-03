Woolworths Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an sechs Tagen, während an drei Tagen hauptsächlich negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen war auch vermehrt positive Stimmung in Bezug auf das Unternehmen Woolworths zu beobachten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und die Diskussionen in den sozialen Medien. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Woolworths in den letzten Monaten folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Beiträge, war durchschnittlich aktiv. Daher erhält Woolworths in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Woolworths ein "Gut"-Wert.

Auch die technische Analyse betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für Woolworths liegt aktuell bei 38,41, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Ausgedehnt auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 67, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung insgesamt "Neutral".

Betrachtet man die Durchschnittswerte des Schlusskurses der Woolworths-Aktie für die letzten 200 bzw. 50 Handelstage, zeigt sich, dass die Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt ein "Schlecht"-Rating erhält. Der letzte Schlusskurs (32,65 AUD) weicht um -11,16 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Tage ab. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs (34,84 AUD) für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage unter dem gleitenden Durchschnitt um -6,29 Prozent.

Insgesamt ergibt sich somit für die Woolworths-Aktie aus der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.