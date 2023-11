Woolworths Aktie: Das ist ein Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "WPP":

Die Diskussionen über Woolworths in den sozialen Medien spiegeln das Stimmungsbild der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen überwogen dabei positive Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Anlegerstimmung wird demnach als angemessen bewertet.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Woolworths beträgt 68,45, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Auch der RSI25 von 61,86 deutet auf eine neutrale Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen hin. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Woolworths-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 37,71 AUD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 34,28 AUD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt für die letzten 50 Handelstage führt zu einer Bewertung als "Schlecht", da der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Woolworths in den letzten Wochen deutlich negativer geworden ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht". Zudem wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch dafür erhält Woolworths eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Woolworths aufgrund der Diskussionen in den sozialen Medien, des RSI, der technischen Analyse sowie des Sentiments und Buzz als "Schlecht" bewertet.