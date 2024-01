Woolworths Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Woolworths-Aktie wird derzeit als "Neutral" bewertet, basierend auf der technischen Analyse des Aktienkurses. Der Kurs liegt bei 36,77 AUD und weist eine Entfernung von -2,29 Prozent vom GD200 (37,63 AUD) auf. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 35,82 AUD, was einem Abstand von +2,65 Prozent entspricht. Diese Werte führen zu einer neutralen Einschätzung des Aktienkurses.

In den sozialen Medien wurde Woolworths in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv von privaten Nutzern bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Dies führt zu einer neutralen Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) der Woolworths liegt bei 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 33 und wird als "Neutral" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Woolworths.