Woolworths Aktie: Jetzt knallt es!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein RSI von 100 führt zu einer Einstufung von "Schlecht" für die Woolworths-Aktie. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt einen Wert von 63,75 und deutet somit auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz, also das Stimmungsbild rund um Aktien, werden nicht nur durch Analysen von Banken, sondern auch durch die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Woolworths-Aktie zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Daher wird der Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht" gegeben.

Die technische Analyse basiert auf der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Woolworths-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 37,31 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 35,15 AUD liegt, was einer Differenz von -5,79 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine Bewertung von "Neutral" aufgrund einer geringeren Differenz von -2,85 Prozent. Somit wird die Woolworths-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Kommentare und Befunde zu Woolworths auf sozialen Plattformen wurden als neutral eingestuft, und die Nutzer zeigten in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen auf. Für diese Betrachtung erhält die Aktie daher die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird Woolworths hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.