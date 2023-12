Woolworths Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Woolworths-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 37,63 AUD erzielt. Der letzte Schlusskurs lag bei 37,19 AUD, was einem Unterschied von -1,17 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 35,65 AUD führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 32,9 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der RSI25 zeigt hingegen einen Wert von 29,53, was bedeutet, dass Woolworths hier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien war jedoch höher, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Anleger waren in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt gegenüber Woolworths. Sowohl die Anlegerstimmung als auch die Stimmungsanalyse führen zu einer "Gut"-Einschätzung für das Unternehmen.