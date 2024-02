Woolworths Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Für Woolworths betrachten wir den RSI auf einer 7- und einer 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 40,71 Punkten, was bedeutet, dass Woolworths momentan weder überkauft noch überverkauft ist, und die Aktie daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert ebenfalls im neutralen Bereich (56,75), wodurch die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Woolworths-Aktie beträgt derzeit 37,27 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs (35,98 AUD) auf einem ähnlichen Niveau liegt (-3,46 Prozent Abweichung im Vergleich). Auch beim 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (36,24 AUD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,72 Prozent), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Woolworths somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Woolworths. Die Diskussion war an acht Tagen von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Woolworths gesprochen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

In den letzten Wochen konnte bei Woolworths keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und der Buzz rund um das Unternehmen mit "Neutral" bewertet, da keine auffälligen Veränderungen in der Stimmung oder der Anzahl der Beiträge festgestellt werden konnten. Zusammengefasst erhält Woolworths daher für diese Stufe ebenfalls ein "Neutral"-Rating.